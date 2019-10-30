Türkiye'nin toplam petrol ithalatı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 artarak 4 milyon 209 bin 259 tona yükseldi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ağustos ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı yüzde 46,1 artışla 3 milyon 44 bin 233 tona çıktı.

Ağustos ayında en fazla ham petrol ithalatı, 1 milyon 100 bin 387 tonla Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 1 milyon 28 bin 834 tonla Irak, 455 bin 194 tonla Kazakistan izledi.

Motorin ithalatı ise ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,4 azalışla 937 bin 680 tona düştü. İthalatın geriye kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, fuel-oil türleri ve diğer ürünler oluşturdu.