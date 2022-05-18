Dün 115,69 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 111,93 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 112,25 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 110,06 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki yükselişte, Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının kademeli olarak hafifletilmesiyle talebin toparlanacağı beklentileri etkili oldu.
Salgının kontrol altına alınmaya çalışıldığı Şanghay'da bugün de karantina bölgeleri dışında vakaya rastlanmadı. Şehir yönetimi dün 16 ilçede, karantinaya alınan ve kapalı devre salgın koruma tedbirlerinin uygulandığı bölgeler dışında yayılmanın kesildiği, "sosyal sıfır Kovid" hedefine ulaşıldığını bildirmişti.
Son 14 günde yeni vaka kaydedilmeyen "düşük riskli" bölgelerde alışveriş merkezleri, süpermarketler, restoranlar, berberler ve diğer işletmeler, 15 Mayıs'tan itibaren yeniden açılmıştı.
Amerikan Petrol Enstitüsü öngörüsüne göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 2 milyon 445 bin varil azaldı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 533 bin varil artacağı yönündeydi.
Stoklardaki azalış öngörüsü, talebin yüksek seyrettiği algısı yaratarak fiyatları destekleyen başka bir unsur oldu.
AB UZLAŞMA SAĞLAYAMADI
ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak.
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasını öngören yeni yaptırım paketinde, özellikle Macaristan'ın karşı çıkması nedeniyle hala uzlaşma sağlayamaması ise fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya'dan petrol alınmasını da yasaklamayı planlayan yeni yaptırım paketinin "kabul edilemez" olduğunu belirterek, "Petrol ambargosu eğer kabul edilirse Macaristan ekonomisine atılan bir atom bombası anlamına gelecek." ifadesini kullanmıştı.
Brent petrolde teknik olarak 113,22 ile 114,31 dolar aralığının direnç, 111,47 ile 110,81 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
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