Petrol, dünya genelinde koronavirüs enfeksiyonlarının artması nedeniyle talepteki toparlanmanın zayıflayabileceği endişeleriyle yüzde 3'ten fazla değer yitirerek gerileyerek 40 doların altına indi ve art arda beşinci seansta da düşüş kaydetti.
Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı 40.55 dolar ile 29 Haziran'dan bu yana en düşük seviyesine geriledikten sonra yüzde 3.4 düşüşle 40.58 dolarda bulunuyor. ABD hafif ham petrolü yüzde 5'ten fazla düşüşle 37.71 dolara geriledi.
Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco'nun Arap hafif petrolü için Ekim ayı resmi satış fiyatlarını düşürmesinin ardından petrol fiyatları dün gerilemişti. Aramco'nun bu adımı talebin duraksadığına işaret etti.
Commerzbank analisti Eugen Weinberg, "Fiyatlardaki zayıf seyir bugün devam ediyor. Bunun her şeyden önce talep endişelerinden kaynaklandığına inanıyoruz" dedi. Hem Brent hem de ABD hafif ham petrolü Ağustos ayı boyunca işlem gördükleri aralıkların dışına çıktı. Brent petrolü, Ağustos sonundan bu yana yüzde 8'den fazla düştü. Rystad Energy analisti Paola Rodriguez-Masiu, "Kayıplar dizisi, yılın geri kalanında ham petrol talebinin durgun seyrinden kaynaklanıyor" dedi.
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