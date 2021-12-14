Petrol fiyatlarında Omicron düşüşü

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,33 dolardan işlem görüyor.
Dün 76,39 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,39 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.02 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,08 azalışla 74,33 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,17 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki düşüşte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına karşı alınan önlemlerin sıkılaştırması ve bu önlemlerin Kovid-19 sonrası hızlı ekonomik toparlanma ve petrol talebi öngörülerine olumsuz yansıması etkili oldu.
Dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden Çin'de dün ilk kez Omicron varyantını taşıyan bir vakaya rastlandığı açıklanırken, İngiltere'de Omicron varyantlı ilk hastanın hayatını kaybettiği bildirildi.
Fiyatların aşağı yönlü hareketinde, OPEC'in küresel petrol talebine yönelik öngörüsünü bu yıl ve gelecek yıl için sabit tutması da etkili oldu.
OPEC'in raporunda, OECD bölgesinde yüksek seyreden ulaşım yakıtı talebi nedeniyle küresel petrol talebi öngörüsünün bu yılın ilk yarısı için yükseltildiği, ancak bu yükselişin yılın 3. çeyreğinde Kovid-19 vakalarının yeniden artması ve Çin'de yavaş seyreden sanayi üretimi nedeniyle dengelendiği belirtildi.
Raporda, Omicron varyantının etkilerinin ise daha hafif ve kısa ömürlü olabileceği tahmin edildi.
Öte yandan, ABD Merkez Bankasının (Fed) salı günü başlayacak ve iki gün sürecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesi yaşanan piyasa belirsizliği ile Asya Kalkınma Bankasının Omicron endişeleri nedeniyle gelişmekte olan Asya'nın 2021 ve 2022 yılları için büyüme tahminlerini bir miktar aşağı çekmesi de fiyatları aşağı yönlü baskıladı.
Piyasalar, Amerikan Petrol Enstitüsünün bugün açıklayacağı petrol stok verilerine odaklandı. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri ise yarın açıklanacak.
Brent petrolde teknik olarak 74,52 ile 74,70 dolar aralığının direnç, 74,08 ile 73,82 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!