Petrol fiyatlarında arz hareketliliği

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 113,90 dolardan işlem görüyor.
Dün 118 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 114,17 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.17 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,24 düşüşle 113,90 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 113,80 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki hareketlilikte, küresel petrol piyasalarındaki arz daralması endişeleri ve dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de yaklaşan seyahat sezonuyla artan güçlü talep beklentileri etkili oldu.
AB ülkeleri liderlerinin gelecek hafta yapacakları toplantıda Rusya'dan petrol tedarikinin durdurulmasını içeren pakette anlaşacağı beklentilerine yönelik açıklamalar arz daralması endişelerini destekliyor.
AB Komisyonu, ay başında üye ülkelere Rusya'ya yönelik 6'ncı yaptırım paketi taslağını göndermişti. Pakette, Rusya'dan ham petrol tedarikinin 6 ay içinde, rafine ürün tedarikinin de yıl sonuna kadar aşamalı olarak durdurulması yer alıyor.
AB Komisyonu, bazı üye ülkelerin karşıt tutumu nedeniyle yaptırım paketi içeriğinde bazı değişiklikler yapmış, Macaristan, Slovakya ve Çekya'ya Rusya'dan petrol ithalatında ek süre tanımıştı. Söz konusu tavizlere rağmen Macaristan hala ikna edilemedi.
Son olarak Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB Konseyi Başkanı Charles Michel'e yazdığı mektupta, AB'nin Rusya'ya karşı bugüne kadar masaya getirdiği tüm yaptırım tekliflerini kabul ettiğini ama 30-31 Mayıs'taki AB Konseyi'nde gündeme getirilmesi planlanan yeni yaptırım paketini kabul etmeyeceğini belirtti.
ABD'de 30 Mayıs Anma Günü'nden eylül ayına kadar devam edecek yoğun seyahat sezonunun yaklaşması da petrol talebinde yükseliş beklentilerini artırıyor. Bu durum arz daralması endişelerinin yaşandığı küresel piyasalarda fiyatların yükselişini destekliyor.
Dünyanın ikinci en büyük petrol tüketicisi Çin'de devam eden Kovid-19 tedbirleri ise fiyatları baskılamayı sürdürüyor. Başkent Pekin ve ülkenin ticaret merkezi Şanghay başta olmak üzere nüfusu yoğun, kritik sanayi ve iş kollarına ev sahipliği yapan büyük şehirlerindeki kısıtlamalar, ekonomi üzerinde etkili oluyor. Buna rağmen, petrol fiyatları küresel piyasalarda son iki ayın en yüksek seviyelerinde seyrediyor.
Brent petrolde teknik olarak 114,95 ile 116,07 dolar aralığının direnç, 113,83 ile 112,71 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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