Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) koronavirüs salgını nedeniyle küresel petrol talebi tahminlerini düşürerek, 2009'dan beri ilk defa bu yıl petrol talebinin daralacağını belirtti.

IEA'nın petrol talep tahminlerini düşürmesi, ham petrol fiyatlarının Suudi Arabistan'ın hafta sonunda başlattığı pazar

kapma savaşı sonucu yüzde 30 gerilemesini izledi. IEA 2020 için dünya petrol talebi tahminini bir önceki tahminine kıyasla neredeyse 1 milyon varil düşürdü. Buna göre küresel petrol talebinin bu yıl 90.000 varil/gün seviyesinde azalacağı tahmin ediliyor.

Paris merkezli kuruluş, şu ana kadar 100.000'in üzerinde kişide görülen koronavirüs salgınını durdurmakta geç kalınması

halinde petrol talebindeki daralmanın 730.000 varil/gün düzeyinde olabileceğini belirtti.

'BİRÇOK PİYASADA ETKİLİ OLUYOR'

IEA İcra Direktörü Fatih Birol yaptığı açıklamada, "Koronavirüs krizi kömür, doğalgaz ve yenilenebilir enerji gibi birçok piyasada etkili oluyor. Ancak insan hareketi ve mal ticareti yavaşladığı için petrol piyasası üzerinde, diğerlerine kıyasla daha fazla etkili oluyor" dedi.

IEA küresel talebinde bu yılki daralma şokunu takiben 2021 yılında 2.1 milyon varil/gün düzeyinde güçlü bir artış öngörüyor.