Son dakika haberleri... Benzin fiyatlarında indirim beklentisi sürüyor. 28 Nisan Perşembe günü başta araç sahipleri olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler merak içerisinde "Benzin fiyatları düştü mü?" ve "Mozot fiyatları düştü mü?" sorularının cevabını merak edip araştırıyor. İşte emrak edilip araştırılan soruların cevabı...