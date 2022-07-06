MOTORİNE PEŞ PEŞE İKİ İNDİRİM YAPILMIŞTI!

28 Haziran gece yarısı itibariyle uygulanan 2,5 liralık motorin indirimin ardından 29 Haziran gece yarısı itibariyle geçerli olmak üzere 84 kuruş daha indirim geldi. Yeni indirimin fiyatlara yansımasıyla birlikte iki günde yapılan toplam indirim 3 lira 34 kuruş oldu.