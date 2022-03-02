Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişi enerji fiyatlarını yükseltmeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı bugün de yüzde 5 değer kazanarak 110 doları aştı.
Böylece petrol fiyatı Temmuz 2014'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. Rusya'nın işgal girişimi öncesi brent petrolün varil fiyatı 94 dolar civarındaydı. Yani savaş başladığından bu yana petrol fiyatında yüzde 17'lik artış yaşandı.
Analistler Rusya'nın enerji ihracatına yönelik bir yaptırım olmasa da başta Avrupalı firmalar olmak üzere dünya genelinde şirketlerin Rusya ile iş yapma konusunda isteksiz olmasının fiyatları etkilediğini belirtti.
Dünyanın en büyük 3 üreticisinden birisi olan Rusya küresel petrol üretiminin yüzde 10'unu gerçekleştiriyor. Rusya savaş öncesinde günde yaklaşık 5 milyon varil petrol ihraç ediyordu. Bunun çoğu Karadeniz üzerinden Avrupa'ya satılıyordu. Ancak savaş nedeniyle söz konusu deniz yolunun güvenli olmadığını düşünen bir çok alıcı Rus petrolünden uzak duruyor.
İNDİRİMLİ SATIŞ
Bunun yanında ABD basını petrol ticaretinin gerçekleşmesinde aracı olan banka ve sigorta şirketlerinin de Rusya ile iş yapmak istemediğini belirtti. The New York Times'da dün yer alan haberde Rusya'nın piyasa fiyatının 20 dolar altında petrol satmaya çalışmasına rağmen alıcı bulamadığı belirtildi.
Rus petrolünün uluslararası ticarette adeta istenmeyen ürün haline gelmesi petrol fiyatlarında yükselişe yol açtı.
'STRATEJİK REZERV' ADIMI ETKİLEMEDİ
Başta ABD olmak üzere Uluslararası Enerji Ajansı üyeleri dün stratejik rezervlerinden 60 milyon varil petrolü piyasaya süreceğini açıkladı. Ancak küresel günlük tüketimin ortalama 90-95 milyon varil olduğu düşünüldüğünde bu adım fiyatlar üzerinde bir etki yaratmadı.
Analistler önemli miktarda arz artışı sağlanmadığı sürece yakın zamanda petrol fiyatlarında yukarı yönlü baskının devam edeceğini belirtiyor.
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