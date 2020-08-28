Petlas’tan yeni nesil 4 mevsim lastiği

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin yerli sermayeli sanayi gücü AKO Grup bünyesinde faaliyet gösteren, Türkiye'nin lastik sektörünün yüzde 100 yerli sermayeli markası PETLAS, kendi bünyesinde gerçekleştirdiği Ar-Ge çalışmalarıyla dört mevsim güvenli sürüş sunan yeni nesil bir lastik geliştirdi. PETLAS’ın yeni nesil ürünü MultiAction PT565, tüm sene boyunca, her türlü hava ve yol koşulunda kullanılmak üzere tasarlanmış bir 4 mevsim lastiği olma özelliği taşıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Petlas Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, yeni nesil kauçuk teknolojilerini ve özel tasarımlı V şekilli sırt desenini bir araya getiren PETLAS MultiAction PT565’in, ıslak, kuru ve karlı zeminlerde üstün performans sağladığını ve dört mevsim güvenli sürüş sunduğunu aktardı. Özürün, "Mevsimsel lastik kullanımı konusunda yasal düzenlemeler mevcut; ancak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de özellikle kışların çok sert geçmediği bölgelerde, araç sahipleri lastik değişimini geçe bırakabiliyor. 3PMSF (Üç Tepeli Kar Tanesi) işareti taşıyan 4 mevsim özellikli lastikler, bu konuda tüketicilere güvenli bir alternatif sunuyor. Islak, kuru ve karlı zeminde dengeli performans sağlamak için yerli sermaye, yerli Ar-Ge ve yerli üretimle sunduğumuz PETLAS MultiAction PT565’in büyük ilgi göreceğine inanıyoruz. 4 Mevsim lastik pazarı, özellikle Avrupa’da da hızlı bir büyüme içerisinde. Bu yeni nesil lastiğimiz, ülkemizde olduğu gibi ihracat pazarlarımızda da büyük başarılar elde etmeye aday." ifadelerini kullandı.
- Türkiye’de geliştirildi, Kuzey Finlandiya’da test edildi
Açıklamaya göre, üzerinde kış lastiği sertifikasyonu için kar tanesi (3PMSF) sembolü bulunan PETLAS MultiAction PT565, kar üzerinde kullanım için uluslararası testlerle onaylandı. Gerçek bir 4 mevsim lastik olarak kuru ve ıslak zeminde üstün performans sunan PETLAS MultiAction PT565’in kar testleri, Kuzey Finlandiya’da yer alan dünyaca ünlü Test World Lastik Test Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Diğer testler ise Petlas’ın Kırşehir’de bulunan tam donanımlı Ar-Ge laboratuvarları ve uluslararası akreditasyona sahip test pistinde yapıldı. Yapılan testleri başarılı sonuçlarla tamamlayan PETLAS MultiAction PT565, zorlu kış şartlarındaki üstün performansını da kanıtladı.
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