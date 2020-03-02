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Şirketten konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, şirketin ana faaliyet alanı petrokimya üretimi 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 24 arttı.

Geçen yıl 3,4 milyon ton üretim gerçekleştiren Petkim, böylece üretimde rekor kırdı. Petkim'in cirosu 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 25 artışla 11 milyar 672 milyon 220 bin lira, net karı da 764 milyon 237 bin lira oldu.

Açıklamada bilanço sonuçlarına ilişkin görüşlerine yer verilen SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, 2019'da yüksek seyreden petrol fiyatlarının, nafta bazlı entegre üretim yapan üreticilere olumsuz yansıdığını ve marjları daralttığını ifade etti.

Bu durumun petrokimya ürünlerinin fiyatlarını da düşürdüğünü kaydeden Mammadov, "2019'da tam kapasite üretime geçen STAR Rafineri ile sağladığımız sinerjinin, bu sonuçlara büyük katkısı oldu. Ham maddemiz naftayı dünyanın farklı yerlerinden ithal etmek yerine artık STAR Rafineri’den doğrudan boru hattıyla alıyoruz. 2019 yılında STAR Rafineri’den aldığımız nafta miktarı toplam 759 bin ton olurken bu sinerji, Petkim’e lojistik maliyetlerden sağladığı tasarrufun yanı sıra daha kaliteli üretim, operasyonel süreçlerde verimlilik, ham maddede arz güvenliği ve yönetsel süreçlerde ortak değer yaratımı olarak pozitif yansıdı.” değerlendirmesinde bulundu.

Mammadov, geçen yıl Petkim bünyesinde hayata geçirdikleri 23 enerji verimliliği projesiyle 3,3 milyon dolarlık tasarruf elde edildiğini aktardı.