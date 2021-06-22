Peter Zulj, Başakşehir'e

DHA

Turuncu lacivertliler geçen sezon devre arasında Göztepe'ye transfer olan ve çıktığı 16 maçta 4 gol, 2 asistlik performans gösteren 28 yaşındaki orta saha oyuncusuyla anlaşma sağladı. Avusturyalı futbolcunun Başakşehir ile 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Zulj, Avusturya Milli Takımı'nda da 11 kez forma giydi.