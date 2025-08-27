Habertürk
        Peter Zeidler: Sürpriz bir sonuç almaya çalışacağız

        Peter Zeidler: Sürpriz bir sonuç almaya çalışacağız

        UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında yarın İstanbul'da Beşiktaş ile karşılaşacak İsviçre'nin Lausanne takımının teknik direktörü Peter Zeidler açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2025 - 18:54 Güncelleme: 27.08.2025 - 18:54
        "Sürpriz bir sonuç almaya çalışacağız"
        UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında yarın İstanbul'da Beşiktaş ile karşılaşacak İsviçre'nin Lausanne takımının teknik direktörü Peter Zeidler, "sürpriz" yapmak istediklerini söyledi.

        Tüpraş Stadı'ndaki basın toplantısında konuşan Zeidler, "Bu stadı görünce çok etkilendik. Bundesliga'daki statlardan farkı yok. Beşiktaş'ın gücü bize oranla farklı. Biz de iyi, organize bir kulübüz. Yarınki maç zor olacak. Bir sürpriz için elimizden geleni yaparak şaşırtıcı bir sonuç almaya çalışacağız." diye konuştu.

        Beşiktaş taraftarının oluşturacağı ortamın kendilerini daha fazla motive edeceğini aktaran Zeidler, "Burada daha fazla taraftar olacak. İlk maçta 12 bin kişiye oynamıştık, burada 3 katından fazla olacak. Tarihimizde ikinci kez stadımız full çekti. Deli diyebileceğimiz bu ortamda başarılı olmaya geldik. Bu da bizi daha fazla motive ediyor. Yarın sistemimizin değişip değişmeyeceğini ben de henüz bilmiyorum. Rakibimiz çok iyi ve kuvvetli olsa da ilk maç gösterdi ki Beşiktaş'a karşı şansımız varmış. Biz de bunu zorlayacağız." ifadelerini kullandı.

        OLIVIER CUSTODIO: MAÇ YİNE 0-0 BAŞLAYACAK

        Basın toplantısına katılan Olivier Custodio ise ilk maçtaki 1-1'lik skorun bir avantaj olmadığını dile getirdi.

        Custodio, şunları kaydetti:

        "İlk maçtaki sonucu bir avantaj olarak görmüyorum. İlk maç 0-0 başlamıştı ve berabere kalarak bunu bozamadık. Maç yine 0-0 başlayacak, şartlar eşit. Statta elektrikli bir ambiyans söz konusu. Avrupa'da buna alışığız. Çok heyecanlıyız. Biz de kariyerimizde bu tür maçları heyecanla bekleriz."

