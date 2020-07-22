Disney’in sevilen aile filminin yeniden çekimi olan “Pete ve Ejderhası” Pete isimli yetim bir çocukla en iyi dostu ve aynı zamanda bir ejderha olan Elliott’ın maceralarını konu alıyor.
PETE VE EJDERHASI FİLMİNİN KONUSU
Yaşlı ahşap oymacısı Bay Meacham yıllardır mahalle çocuklarını Kuzeybatı Pasifik’te yaşayan acımasız ejderha hikayeleri anlatan neşeli bir adamdır. Orman bekçisi olarak çalışan kızı Grace bu hikayeleri gerçeklikten uzak bulsa da günün birinde ormanda yaşayan Pete ile tanışır.
10 yaşında, ailesi ve evi olmayan gizemli bir çocuk olan Pete ormanda Elliott isimli yeşil, dev bir ejderhayla birlikte yaşadığını iddia etmektedir. Pete’in anlattığı ejderha Elliott, Bay Meacham’ın hikayelerindeki ejderhaya son derece benzemektedir. Grace, babası Jack’in ve 11 yaşındaki Natalie’nin yardımıyla Pete’in geldiği, ait olduğu yeri ve ejderhayla ilgili gerçeği ortaya çıkartmak için yola koyulur.
PETE VE EJDERHASI OYUNCULARI KİMLER?
Yönetmen koltuğunda David Lowery yer alırken oyuncu kadrosunda Oakes Fegley, Oona Laurence, Robert Redford gibi isimler yer alıyor. Filmin başrollerini ise Grace rolündeki Bryce Dallas Howard ve küçük Pete rolündeki Oakes Fegley üstleniyor.
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