"HER ŞEKİLDE YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞTI"

Pete Davidson, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

Ben daha gençken ve arkadaşlığımız boyunca birkaç kez bazı zorlu zamanları atlatmama yardım etti. Annemle saatlerce telefonda konuştu yardım olabileceği her şekilde yardımcı olmaya çalıştı, bizi doktorlarla ve deneyebileceğimiz yeni tedavilerle buluşturdu.

Beni kontrol edip, iyi olduğumdan emin olmaya çalıştı. Seni seviyorum Bob. Seni tanımak bir onurdu. Nezaket ve arkadaşlığın için teşekkür ederim.