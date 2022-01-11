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Pete Davidson: Bob Saget zorlu zamanları atlatmama yardım etti

Reality show yıldızı Kim Kardashian ile birlikteliğiyle gündemde olan komedyen Pete Davidson, hayatını kaybeden oyuncu Bob Saget için bir mesaj yayınladı. Davidson, Saget için "Ben daha gençken ve arkadaşlığımız boyunca birkaç kez bazı zorlu zamanları atlatmama yardım etti" ifadelerini kullandı

11.01.2022 - 16:47 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Geçtiğimiz yıl kasım ayında rapçi Kanye West ile boşanma aşamasında olan Kim Kardashian ile aşk yaşadığı ortaya çıkan komedyen Pete Davidson, 65 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Bob Saget için sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaştı.

  • "GEZEGENDEKİ EN İYİ İNSAN"

    Davidson, Saget'ın ölümünden sonra ünlü aktörün kendisine ruh sağlığı konusunda yardım ettiğini açıkladı.

    Ünlü komedyen, oyuncu için "Sadece, Bob Saget'ın gezegendeki en iyi insan olduğunu bilmenizi istiyorum." dedi.

  • "HER ŞEKİLDE YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞTI"

    Pete Davidson, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

    Ben daha gençken ve arkadaşlığımız boyunca birkaç kez bazı zorlu zamanları atlatmama yardım etti. Annemle saatlerce telefonda konuştu yardım olabileceği her şekilde yardımcı olmaya çalıştı, bizi doktorlarla ve deneyebileceğimiz yeni tedavilerle buluşturdu.

    Beni kontrol edip, iyi olduğumdan emin olmaya çalıştı. Seni seviyorum Bob. Seni tanımak bir onurdu. Nezaket ve arkadaşlığın için teşekkür ederim.

  • OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

    Öte yandan Bob Saget, komedi turnesi için gittiği ABD'nin Florida eyaletine bağlı Orlando kentinde bir otel odasında ölü bulunmuştu. İhbar üzerine otele giden polis ve itfaiye ekipleri, ünlü oyuncuyu odasında hareketsiz bir şekilde bulmuştu.

    Saget'ın ölüm nedeni henüz açıklanmazken, dedektifler ise ünlü yıldızın ölümünde herhangi şüpheli bir durum olmadığını bildirmişti.

  • Türkiye'de "Bizim Ev" adıyla ekranlara gelen 1987-1995 yıllarındaki popüler yapım "Full House"un başrolündeki Bob Saget, dizinin devamı niteliğindeki ve 2016-2020 yılları arasında çevrimiçi dizi platformunda yayımlanan "Fuller House"da da rol almıştı.

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