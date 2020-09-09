Petal Search kişisel verileri izlemeyecek

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Huawei’nin bir süre önce Google'a alternatif olarak geliştirdiği arama motoru Petal Search'ün doğrudan telefonların ana ekranından da kullanılarak gelişmiş bir uygulama dağıtım merkezi olarak çalışabileceği belirtildi.

AppGallery ile doğrudan entegre çalışan ve Qwant ile Yandex arama motorlarının gücü ile birçok farklı kaynaktan aynı anda uygulama araması yapabilen Petal Search, bulunan uygulamaların hangi kaynaktan yükleneceği ve Huawei’nin güvenlik testlerinden geçip geçmediği bilgisini de sonuç ekranında gösterebiliyor.

Üçüncü parti kaynaklar arasında Aptoide, APKMonk, APKPure, APKCenter ve UpToDown da yer alıyor. Böylelikle kullanıcılar, tam olarak istedikleri uygulamayı, istedikleri kaynaktan ve güvenlik kontrolleri önceden yapılmış şekilde indirebiliyorlar.

Petal Search ile aynı zamanda haber, görsel, video, müzik, spor etkinlikleri, otel ve restoran rezervasyonu, uçak bileti gibi aramalar da yapılabiliyor. Tüm arama sonuçları, kullanıcının kişisel tercihlerine ve bulunduğu lokasyona göre özelleştirilebiliyor.

Uygulama bulma konusunda özelleşmiş tam bir arama motoru olarak çalıştığı ifade edilen Petal Search, ters görsel aramalarını da destekliyor. Bununla birlikte kullanıcılar, belli bir görsele benzer görselleri, ister dosya olarak Petal Search’e tanıtarak ister akıllı telefon kamerasından fotoğrafını çekerek arama işlemine başlayabiliyor.

GDPR uyumluluğu için European Privacy Seal tarafından onaylanan Petal Search, kullanıcının kişisel verilerini izlemiyor ve herhangi bir analizde kullanmıyor. Aynı şekilde maksimum güvenlik ve gizlilik sağlamak için çerezlerin kaydı ve analizi de yapılmıyor. Daha güvenli bir deneyim için kullanıcı verileri kullanıcının kendi bölgesinde saklanıyor.

Tüm Android işletim sistemli cihazlara yüklenebilen AppGallery üzerinden indirilebilen Petal Search, sadece Huawei değil, tüm Android cihazlar için uygulama arama, yükleme ve güncelleme hizmeti verebiliyor.