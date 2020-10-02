Olay Mersin Merkez Akdeniz İlçesi'ne bağlı Huzurkent Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. N.G. isimli şahıs istasyona gelerek pet şişe içinde benzin satın almak isteyince istasyon çalışanı E.G. yasak olduğunu söyleyerek satmadı.

Beycan Üçkardeş'in haberine göre, aradan 2 gün geçtikten sonra tekrar aynı istasyona gelen N.G. pompa görevlisi olan E.G. ile tartışmaya başladı. Ardından yanında taşıdığı bıçakla istasyon görevlisini bacağından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Polis zanlıyı kısa sürede yakaladı. Olayla ilgili görüntüler güvenlik kameralarına an an yansıdı.