Peso'daki değer kaybının sürdüğü Arjantin'de Ekonomi Bakanı Dujovne istifa etti

20 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Arjantin Ekonomi Bakanı Nicolas Dujovne, Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin, 27 Ekim'de yapılacak başkanlık seçimlerine katılacak adayları belirlemek için geçen Pazar yapılan ön seçimde ağır bir yenilgiye uğramasının ardından istifa etti.
Ön seçim sonuçlarının ardından ülkedeki ekonomik krizle ilgili kaygılar artmış ve Arjantin Pesosu Pazar gününden bu yana ABD doları karşısında yüzde 20 değer kaybetmişti.
Dujovne, Macri'ye gönderdiği istifa mektubunda elinden gelen çabayı gösterdiğini belirtti.
Ön seçimde Macri oyların yüzde 32,1'ini, solcu rakibi Alberto Fernandez ise yüzde 47,7'sini aldı.
Macri'nin beklenenden daha yüksek bir farkla seçimde geri düşmesi, piyasalara daha fazla müdahaleden yana bir yönetim anlayışının hâkim olacağı beklentisini doğurdu.
Fernandez, başkan seçilmesi halinde Uluslararası Para Fonu (IMF) ile imzalanan 57 milyar dolarlık stand-by anlaşmasını gözden geçireceğini açıklamıştı.
Bu sonuçlarla yeniden seçilme şansı azalan Macri ise Ekim'e kadar atacağı adımlarla durumu tersine çevireceğini söylüyor.
Macri seçim yenilgisinin ardından çalışanların maaşlarından kesilen gelir vergisini indirmeyi, kamu yardımlarını artırmayı ve benzin fiyatlarına üç ay süreyle zam yapmamayı vadetmişti.
Alberto Fernandez'in başkan yardımcısı adayı, eski solcu ve popülist lider Cristina Fernandez de Kirchner.
Kirchner'in adı ülkenin en büyük yolsuzluk soruşturmasında geçiyor.
Arjantin çok uzun zamandır ekonomik sorunlarla boğuşuyor.
Ülke ekonomisi resesyonda, enflasyon ise yüzde 22 seviyesinde.
2015 yılında ülke ekonomisini liberal ekonomik reformlarla kalkındırma sözü veren Macri vaatlerini gerçekleştirebilmiş değil.
Arjantin'de bir adayın devlet başkanı seçilebilmesi için, seçimlerin ilk turunda geçerli oyların yüzde 45'ini alması veya en yakın adaydan yüzde 10 oranında fazla oy olarak, geçerli oyların yüzde 40'ına ulaşması gerekiyor.
Aksi halde 24 Kasım'da ikinci tura gidilecek.
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