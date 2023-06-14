Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa "Pes" dedirten olay! Yangın hortumundan 9.4 kilo uyuşturucu çıktı! - Günün öne çıkan haberleri

Yangın hortumundan uyuşturucu çıktı!

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, yangın hortumunun içine gizlenmiş 9 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Giriş: 14.06.2023 - 10:19 | Güncelleme: ABONE OL
AA

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekipleri, yurt dışına gönderilmek üzere İstanbul Havalimanı'na gelen bir kargoyu risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında incelemeye aldı.

NARKOTİK KÖPEKLERİ TEPKİ VERDİ

AA'da yer alan habere göre narkotik dedektör köpekleri, arama sırasında kargo gönderisine tepki verdi. Ekipler, bunun üzerine kargoyu açarak fiziki arama yaptı.

YANGIN HORTUMU KESİLİP KONTROL EDİLDİ

Kargonun içinden yangın hortumu çıktığı görülürken köpeklerin tepkisi üzerine hortumun bir kısmı kesilerek içi kontrol edildi. Hortumun içinde beyaz kristal maddelerin olduğu belirlendi.

9.4 KİLO SENTETİK UYUŞTURUCU ÇIKTI

Alınan numunenin uyuşturucu test kitiyle analizi neticesinde maddenin sentetik uyuşturucu olduğu anlaşıldı. Operasyonda, 9 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi.

2 KİŞİYE ADLİ İŞLEM YAPILDI

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 2 kişiye yönelik adli işlem yapıldı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Türkiye, Kuveyt'e milli SİHA Bayraktar TB2 ihraç edecek
Türkiye, Kuveyt'e milli SİHA Bayraktar TB2 ihraç edecek
İstinat duvarı yıkıldı: 6 araç hasar gördü
İstinat duvarı yıkıldı: 6 araç hasar gördü
Sürücüsü fenalaşan TIR devrildi
Sürücüsü fenalaşan TIR devrildi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 7 araçlık zincirleme kaza
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 7 araçlık zincirleme kaza

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.