Yangın hortumundan uyuşturucu çıktı!

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekipleri, yurt dışına gönderilmek üzere İstanbul Havalimanı'na gelen bir kargoyu risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında incelemeye aldı.
NARKOTİK KÖPEKLERİ TEPKİ VERDİ
AA'da yer alan habere göre narkotik dedektör köpekleri, arama sırasında kargo gönderisine tepki verdi. Ekipler, bunun üzerine kargoyu açarak fiziki arama yaptı.
YANGIN HORTUMU KESİLİP KONTROL EDİLDİ
Kargonun içinden yangın hortumu çıktığı görülürken köpeklerin tepkisi üzerine hortumun bir kısmı kesilerek içi kontrol edildi. Hortumun içinde beyaz kristal maddelerin olduğu belirlendi.
9.4 KİLO SENTETİK UYUŞTURUCU ÇIKTI
Alınan numunenin uyuşturucu test kitiyle analizi neticesinde maddenin sentetik uyuşturucu olduğu anlaşıldı. Operasyonda, 9 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi.
2 KİŞİYE ADLİ İŞLEM YAPILDI
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 2 kişiye yönelik adli işlem yapıldı.