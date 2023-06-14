Yangın hortumundan uyuşturucu çıktı!

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekipleri, yurt dışına gönderilmek üzere İstanbul Havalimanı'na gelen bir kargoyu risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında incelemeye aldı.

AA'da yer alan habere göre narkotik dedektör köpekleri, arama sırasında kargo gönderisine tepki verdi. Ekipler, bunun üzerine kargoyu açarak fiziki arama yaptı.

Kargonun içinden yangın hortumu çıktığı görülürken köpeklerin tepkisi üzerine hortumun bir kısmı kesilerek içi kontrol edildi. Hortumun içinde beyaz kristal maddelerin olduğu belirlendi.