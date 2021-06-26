"Pes" dedirten olay! Rögarda define avı!

İstanbul Arnavutköy, Nene Hatun Mahallesi'nde bir inşaatın atık su giderlerini ana borulara bağlama çalışması yapan işçiler, rögar kapağını açınca ana boruların kırılarak, yaklaşık 5 metrelik tünel açılmış olduğunu gördü.
DHA'da yer alan habere göre İSKİ ekipleri, kazılmış olan tünelin içinde define avcılarına ait olduğu düşünülen kazma, kürek, aydınlatma ve merdivenlerle karşılaştı. Sokak ortasında onlarca evin varlığına aldırış etmeden kazı yapan define avcılarının, çıkan toprağın bir kısmını yol kenarına boşalttıkları, bir kısmını da atık su borularının içine bıraktıkları ortaya çıkarıldı.
İnşaatın sahibi Zeki Turunğ, "Ana hatta bağlamak üzere arkadaşlar yolun ortasındaki rögar kapağını açtıklarında içeride daha önceden bir kazı çalışması yapıldığını fark ettiler. İçerideki duvarları kırmışlar ve bozmuşlar. Şimdi arkadaşlar bu kırılan yerleri yeniden tamir edecekler. İSKİ çalışanları içeriye girdiklerinde kazma, kürek, el feneri, merdiven gibi malzemelerle karşılaşmışlar.
Ana hattın duvarını kırarak biraz ileriye doğru kazı çalışması yapıldığını görmüşler. İnşaatımızda sürekli bekleyen bekçimiz var normalde. Defineciler muhtemelen gece gelmişler ve o yüzden de kimse görememiş. Kısıtlama dönemlerinde ve bayram sürecinde de kazılmış olabilir burası.
İçeriden çıkardıkları toprağı yol kenarına atmışlar, birazını da içeride bırakmışlar ve bırakılan malzemeler de giderleri tıkamış" dedi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
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