Otomobili çizildi! Kapıcıyı öldürdü!

Konya'da dün akşam saat 21.40 sıralarında merkez Karatay ilçesi Erenler Mahallesi Sebil Sokak'taki sitede, kan donduran bir olay meydana geldi. Ahmet Ü. (32), oturduğu sitenin bahçesinde bina önüne park ettiği 06 YRV 60 plakalı otomobilinin sağ arka kapısında çizikler olduğunu fark etti.
"OTOMOBİLİME NEDEN BAKMIYORSUN"
DHA'da yer alan habere göre bunun üzerine öfkelenen Ahmet Ü., apartman görevlisi Adem Topbaş'a (24), "Otomobili çizmişler. Neden bakmıyorsun da çizdirdin?'' diye tepki gösterdi. İkili arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.
YARALANDI BİR BAKKALA SIĞINDI
İddiaya göre Ahmet Ü., sustalı bıçağının açılmaması üzerine Adem Topbaş'ın elindeki bıçağı kapıp, saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbesiyle yaralanan Topbaş, kaçarak site bahçesindeki bir bakkala sığındı.
İKİ ÇOCUK BABASIYDI
Kanlar içinde yere yığılan Topbaş, ihbar üzerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesinde yaşamını yitirdi. Topbaş'ın 4 yaşında kızı ve 30 günlük bir oğlunun olduğu öğrenildi.
SÜREKLİ SOHBET EDİP ÇAY İÇİYORLARMIŞ
Site sakinleri, Ahmet Ü. ve Adem Topbaş'ın site bahçesinde sürekli sohbet edip, çay içtiklerini söyledi. Bekir Candan, "Arabada çizik olduğunu söylemiş.
'Güvenlik kamerasına bakalım' denilmiş. Sonra bıçaklaşma olmuş. Aşağıda kan izleri var. Bakkala doğru gitmişler" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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