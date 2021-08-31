Hafif ticari aracı çaldı! Sonrası akılalmaz!

İHA

Batman'da üniversite öğrenimi gören, bilgisayar bölümü 2. Sınıf öğrencisi olan Yemen uyruklu Ahmet A. (19), Batman'dan Eskişehir'e otostop yoluyla geldi.

ARACA BİNİP HIZLA KAÇTI

İHA'da yer alan habere göre Eskişehir'de park halindeki hafif ticari araca yönelen şüpheli, aracın koltuğunda araç anahtarı olduğunu gördü. Araca binen genç hızla kaçtı.

ÇALINAN ARAÇ TAKİBE ALINDI

Bir süre sonra aracını park ettiği yerde bulamayan şahıs, karakola giderek şikayetçi oldu.

Plaka Takip Sistemi kayıtlarına göre Bursa istikametine seyir halinde olduğu öğrenilen şüpheliyi yakalamak için İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçtiler.

"DUR" İHTARINA UYMAYIP KAÇTI

İnegöl’e giriş yapan aracı takibe alan ekipler, dur ihtarında bulundular. Dur ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

İnegöl çıkışında önü kesilerek durdurulan araçtaki şüpheli etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.