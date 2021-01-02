Alkollü avukat ortalığı birbirine kattı!

Antalya polisini alarma geçiren olay, dün gece saat 22.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 34 MLS 74 plakalı cipiyle avukat olduğu öğrenilen E. Y. D. (41),yanında eşi B. D., bebekleri ve bakıcıyla birlikte sokağa çıktı.
ONLARCA EKİP OTOSU TAKİBE BAŞLADI
İHA'da yer alan habere göre polisin Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı üzerindeki kontrol noktasında ‘Dur’ ihtarına uymayan E. Y. D., onlarca ekibi peşine taktı. Polis ile sürücü arasında yaklaşık 20 dakikalık kovalamacanın ardından, E. Y. D.’nin kullandığı cip, Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi’nde yakalandı.
"ALKOLLÜYÜM BEN TAMAM"
Araçtan çıkartılan E. Y. D., polis tarafından ters kelepçelendi. Polisin ‘Neden kaçıyorsun’ sorusuna, "Alkol kontrolünden kaçıyorum. Alkollüyüm ben tamam" cevabı veren E. Y. D., ardından ekipler tarafından ekip otosuna bindirildi.
EŞİ DE POLİSE ZOR ANLAR YAŞATTI
Eşinin gözaltına alındığını gören B. D. ise, polisleri uzun süre uğraştırdı. B. D., eşine bebeğinin gözü önünde kötü muamele uygulandığını ileri sürerek, ekiplere zor anlar yaşattı.
"HANGİ SAVCIDAN ARAMA KAYDI ALDIN?"
Ardından kendisini görüntüleyen gazetecilere yönelen B. D., “Kamera kaydı yapıyorsun. Hangi savcıdan arama kaydı aldın?” dedi. Gazetecilerin basın mensubu söylemesi üzerine telefonu kulağına tutup uzaklaştı.
"KAÇIP YAKALANDIYSAN SONUCUNA KATLANACAKSIN"
Bu sırada ekip otosunda E. Y. D. ile bir polis memuru arasında diyaloglar yaşandı. E. Y. D., özgürlüğünün kısıtlandığını söyleyip, “Bana neden ters kelepçe yapıyorsunuz? Benim suçum mu var?” dedi. Polis memuru ise, “Benden kaçarsan senin özgürlüğünü kısıtlarım.
"İKİ POLİS VE BİR EKİP ARASI KAZA YAPTI"
Sen 2 tane trafik polisinin ve bir ekip arabasının kaza yapmasına sebep oldun. Daha ne yapacaksın? Sen dua et arkandan delik deşik etmediler seni. Kaçıp yakalandıysan, sonucuna katlanacaksın. Devletin arabasına niye vuruyorsun? Vurmayacaksın, bekleyeceksin” diye karşılık verdi.
EHLİYETİNE 2026'YA KADAR EL KONULMUŞ
Öte yandan E. Y. D.’nin daha önce birçok kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine 2026 yılına kadar el konulduğu öğrenildi. Polis merkezine götürülen sürücü E. Y. D. ve B. D.’ye, sokağa çıkması kısıtlaması ihlali, ters yönden araç kullanmak, tehlikeli araç kullanmak, dur ihtarına uymamak, ehliyetsiz araç kullanma, maske takmamak, polise mukavemette bulunmak suçlarından işlem yapılacağı bildirildi.
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