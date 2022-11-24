Herkes tamirci sandı! İş hanının kapısını çaldı!

DHA

İstanbul'un Şişli ilçesindeki olay, Ergenekon Caddesi'nde geçtiğimiz hafta salı günü saat 18.45 sıralarında meydana geldi.

KADIN GÖZCÜLÜK YAPTI ERKEK SOYDU DHA'da yer alan habere göre caddede yürüyen bir kadın ile bir erkek, iş hanının önüne gelince durdu. Kadın gözcülük yaparken, kimliği henüz belirlenemeyen erkek, iş hanının alüminyum olan dış kapısının sabit kanadını yerinden sökmeye başladı.

KAPIYI SIRTLANIP GÖTÜRDÜ Herkesin gözü önünde, rahat tavırlarla kapıyı yerinden çıkaran hırsızlık şüphelisi, daha sonra kapıyı sırtlanarak yoluna devam etti.

KOMŞU ESNAF TAMİRCİ ZANNETTİ Komşu esnafın tamirci zannettiği kişinin kapıyı sırtlanarak caddede yürüdüğü anlar çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hırsızlık şüphelisinin sırtında kapı kanadıyla yürüyerek uzaklaştığı görülüyor. "KOMŞULAR TAMİRE GÖTÜRÜLÜYOR ZANNETMİŞ" İş hanında bulunan Kentim Şişli Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Saime Oğuzhan, hırsızlığı ertesi gün fark ettiklerini belirterek, "Geçtiğimiz hafta sabah ofisimize geldiğimizde dış kapımızın yerinde olmadığını gördük. Açıkçası çok şaşırdık. Hiçbir şey olmamış gibi kapıyı yerinden söküyor, sırtlayıp gidiyor" dedi.