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        Haberler Gündem 3. Sayfa Manisa'da "Pes" dedirten olay! Bisküvi kutusunda cenaze! - Son dakika haberler

        "Pes" dedirten olay! Bisküvi kutusunda cenaze!

        Manisa'da, kalp kapakçığı olmadığından gelininin karnında ölen 23 haftalık erkek torununun cenazesini bisküvi kutusunda teslim alan 65 yaşındaki Yaşar Koç, hastane yönetiminden şikayetçi olarak, "Torunumu öyle alınca dünyam başıma yıkıldı" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 09:47 Güncelleme: 19.09.2023 - 09:56
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        "Pes" dedirten olay! Bisküvi kutusunda cenaze!
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        Manisa'da Şehzadeler ilçesinde yaşayan 1 çocuk annesi Özlem Koç (39), 15 Eylül'de rahatsızlandı. 23 haftalık hamile olan Koç'un, kontrollerinde bebeğinin kalp kapakçığı olmadığından dolayı karnında öldüğü tespit edildi.

        ÖLEN BEBEK MORGA KALDIRILDI

        DHA'da yer alan habere göre aynı gün Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde yatışı yapılan Koç'a, suni sancı verilerek doğum yapması sağlandı. Erkek bebek, hastanenin morguna kaldırıldı.

        CENAZEYİ BİSKÜVİ KUTUSUNDA VERDİLER

        Dede Yaşar Koç (65), torunun defnedilmesi için cenazesini istedi. İddiaya göre Yaşar Koç'a, torununun cenazesi kutuda teslim edildi. Duruma tepki gösteren dede Koç, önce savcılığa, torununun defin işleminin ardından da Barbaros Şehit Özdemir Polis Merkezi Amirliği'ne giderek hastane yönetimi hakkında şikayetçi oldu.

        "TORUNUMU BÖYLE ALINCA DÜNYAM YIKILDI"

        Koç, acısının 2 kat arttığını belirterek, "Torunumu bisküvi kutusunun içerisinde verdiler. Buna çok üzüldüm. Yazık, günah bize. Bunun bir çözümü olmaz ise belki de insanları çöp poşetine koyup verecekler. Bu ülkede hayvan hakları var, hiç olmasa torunumun da hakkı olsun. Cenaze torbası yoksa beni yönlendirebilirlerdi. Torunumu öyle alınca dünyam başıma yıkıldı. Bu zamanda bisküvi kutusuna bir çocuğun konulması ağrıma gidiyor" diye konuştu.

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        #Manisa
        #Son dakika haberler
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