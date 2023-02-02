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Haberler Yaşam 'Pes' dedirten iddia! Yeni yıl ziyafeti olarak cüce keçileri pişirmiş

Hayvanat bahçesi müdürü 4 cüce keçiyi pişirmekle suçlanıyor

Meksika'daki bir hayvanat bahçesinin eski müdürü, 4 cüce keçiyi yeni yıl ziyafeti için pişirmekle suçlandı. Yetkililer ayrıca müdürün yasa dışı zebra ticareti yaptığını ve hayvanat bahçesinde 14 hayvanın kayıp olduğunu söyledi. Ocak ayında görevinden alınan müdür, yetkililerin iddialarını reddetti

Giriş: 02.02.2023 - 15:38 | Güncelleme: ABONE OL
'Pes' dedirten iddia! Yeni yıl ziyafeti olarak cüce keçileri pişirmiş
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Meksika'nın güneyindeki Zoochilpan Hayvanat Bahçesi'nin eski müdürü, hayvanat bahçesinin cüce keçilerini öldürüp yeni yıl ziyafeti olarak servis etmekle suçlandı.

Eyalet Çevre ve Doğal Kaynaklar Departmanı tarafından yapılan açıklamada Chilpancingo kentindeki hayvanat bahçesi müdürlüğü görevinden alınan José Rubén Nava Noriega'nın aralık ayında hayvanat bahçesinde düzenlenen bir ziyafet için erkek cüce keçileri menüye koyduğu belirtildi.

"BU DURUM KEÇİLERİ YİYEN İNSANLARIN SAĞLIĞINI DA RİSKE ATTI"

Insidar'da yer alan habere göre departmanın vahşi yaşam direktörü Fernando Ruiz Gutierrez, "Bu durum keçileri yiyen insanların sağlığını riske attı, çünkü bu hayvanlar insan tüketimi için uygun değildi" dedi.

Yetkililer, Nava Noriega'nın, hayvanat bahçesi gözetiminde tutulan kaçak geyiğin uygun şekilde tedavi edilmemesi nedeniyle ölmesinin ardından müdürlük görevinden alındığını söyledi.

Yetkililer, Nava Noriega hakkında daha sonra yapılan soruşturmada, çalışanlara verdiği uygunsuz yemeğin yanı sıra, bir zebrayı ve 4 Watusi sığırını da yasa dışı olarak takas ettiğinin tespit edildiğini sözlerine ekledi.

EN AZ 14 HAYVAN KAYIP

Guerrero Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Ángel Almazán Juárez de departmanının hayvanat bahçesinde bazı hayvan doğumlarının kaydedilmediğini ve bazı hayvanların ölümlerinin yanlış kaydedildiğini tespit ettiğini söyledi.

Almazán Juárez, aralarında bir çakal, bir yavru papağan ve bir jaguarın da bulunduğu en az 14 hayvanın hâlâ kayıp olduğunu sözlerine ekledi.

Eski müdür ise hayvanat bahçesinde usulsüzlükler olduğunu reddetti.

* Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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