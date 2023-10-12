"Pes" dedirten görüntü! Çocuğu halat gibi kullandılar!

Adana'da olay, Kozan ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Remzi Oğuz Arık Bulvarı'nda bir otomobil bozuldu.

İKİ OTOMOBİLDE DE HALAT YOKTU

İHA'da yer alan habere göre bozulan otomobilin yardımına arkadaşı yardım etmek için geldi. Ancak iki otomobilde de halat olmayınca pes dedirten görüntüler ortaya çıktı.