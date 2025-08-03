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        Haberler Gündem 3. Sayfa Pes! Cankurtaran vatandaşı yumrukladı | Son dakika haberleri

        Yumruk yumruğa cankurtaran ile vatandaş kavgası kamerada

        Samsun'da bir gencin yüzerken boğulma tehlikesi geçirdiği deniz kenarında cankurtaran ile vatandaş arasında yumruk yumruğa kavga çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2025 - 21:11 Güncelleme: 03.08.2025 - 21:11
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        Pes! Cankurtaran vatandaşı yumrukladı
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        Samsun'daki olay Samsunlu Atakum ilçesi Çatalçam mevkisinde meydana geldi. 20 yaşındaki Batuhan Ö.,serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Olay yerine polis, ambulans ve cankurtaranlar sevk edildi.

        Cankurtaranlar tarafından denizden çıkartılan Batuhan Ö. ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu sırada cankutaran H.C.ile sahilde çadır kurup denizde yüzen R.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek yumruklu kavgaya dönüşmesi üzerine tekme ve yumruklar havada uçuştu.

        Polis kavgaya müdahale ederek önlerken, taraflar birbirlerinden şikayetçi olmayınca polis tutanak tutup her iki tarafı da serbest bıraktı. Cankurtaran H.C., R.A.'nın kurtarma sırasında işlerine karıştığını söylerken, R.A. da H.C.'nin kendisine müdahale ettiğini ileri sürdü.

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