Pes artık! Hırsız bu kez kapının zilini çaldı

İHA

Esenyurt’ta bir apartmanın dış kapısındaki zili sökerek çalan hırsız, güvenlik kamerasına yansıdı. Akıllara durgunluk veren olay sonrası bina sakini, “Hırsız zili çalmaz" diyorlardı ama gayet güzel çalıyor” dedi.

İHA'da yer alan habere göre olay, dün saat 04.00 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre hırsız, bir binanın dış kapısında bulunan diafon sistemini çalmak istedi. Bir süre etrafı izleyen hırsız, zil sistemini yerinden sökerek çıkardı.

"DUYUNCA ŞOK OLDUK"

Aletin bağlı olduğu kabloları da tornavida yardımıyla rahat bir şekilde çıkaran hırsız, çaldığı diafonu elindeki poşete koyarak kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde kapı zillerinin yerinde olmadığını gören apartman sakinleri büyük bir şok yaşarken, durum emniyet güçlerine bildirildi. Olayın binada yaşayanlara maliyetinin iki bin lira olduğu belirtilirken yaşanan hırsızlık anları apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"HIRSIZLAR ZİL DE ÇALIYORMUŞ"

Bina sakini Coşkun Özümit, “Sabah haberimiz yoktu. Çocuklarım bizi kahvaltıya davet etmişti ve ona gittik. Saat 11-12 gibi telefonumuza mesaj geldi. Dışarıdaki kapı zili sökülmüş. Haliyle biz şok olduk. Apar topar eve geldik. Burada çekim yapan güvenlik kameramız var ona baktık. Saat 03.58’de maskeli, şapkalı birisi hemen anahtarı sokuyor ve hemen söküp poşetine koyuyor. Buradan farklı yerlerden de almış galiba çünkü yeni kapı zili sormak için gittiğimiz elektrikçi bize ‘Bugün 3-4 kişi gelip bunlardan aldı’ dedi. Karakola gittik ve oraya bildirdik. Bakalım inşallah neticesini bekliyoruz” dedi.

Özümit, hırsızın bulunmasını temenni ettiğini söyleyerek, “Apartmana maliyeti iki bin liraya yakın oldu. Artık ne diyelim, boğazından geçmesin, iyi günlerde harcamasın mı diyelim? Alıyor bunu herhalde 300 ile 500 lirasına satıyormuş. İnşallah bulunur. Emniyet güçlerine güveniyoruz. ‘Hırsızlar zil çalmaz’ diyorlardı ama gayet güzel çalıyorlar” diye konuştu.

Yaşanan hırsızlık anları apartmanın güvenlik kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, hırsızın binanın dış kapısına geldiği, bir süre etrafı izledikten sonra tornavida ile diafon sistemini söktükten sonra elindeki poşete koyarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir