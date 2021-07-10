PES 2022 ne zaman çıkacak?

Oyunseverler merakla PES'in yeni versiyonunu bekliyor. Oyunun net tarihi henüz açıklanmadı ancak her yıl oyunların yayınlandığı tarihler baz alındığında PES 2020 için tarih tahmin edilebiliyor.

PES 2022 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Kulislerde yer alan bilgilere göre PES 2022, Eylül ayının ikinci haftası oyuncularla buluşacak.