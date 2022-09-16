Bottan düşen göçmen feci şekilde yaşamını yitirdi

Bodrum’dan bota binen toplam 12 göçmen Yunanistan'ın Kos Adasına doğru yola çıktı. Karaada açıklarında 21 yaşındaki Mohamad Omar Khattab, bottan düştü. Bota takılı motorun pervanesine kapılan Suriye uyruklu göçmen, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olaydan kısa süre sonra Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye gitti. Yaşamını yitiren göçmen ekiplerce denizden alındı. Bottaki 12 göçmen, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Organizatör olduğu değerlendirilen bottaki bir kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.