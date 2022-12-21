Peru, Meksika Büyükelçisi'nden 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedi

Peru, Meksika Büyükelçisi'nin 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedi. Peru, bu kararı, Meksika'nın solcu devrik lider Pedro Castillo'nun ailesine sığınma izni vermesi üzerine aldı.

Castillo, bu ayın başlarında feshetmeye çalıştığı Kongre tarafından görevden alınmıştı. Gözaltına alınan Castillo hakkında isyan ve komplo kurma iddiasıyla soruşturma yürütülüyor.

Meksika daha önce Castillo'ya sığınma hakkı verebileceğini açıklamıştı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Castillo'nun anti-demokratik bir şekilde görevden alındığını söylüyor.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, dün Castillo'nun Lima Büyükelçiliği'nde bulunan ailesinin güvenli bir şekilde Meksika'ya getirilmesi için müzakereler yürütüldüğünü açıkladı.

Peru Dışişleri Bakanı Ana Cecilia Gervasi, Castillo'nun ailesine Meksika'ya gitme izni verileceğini söyledi.

Bununla birlikte Peru, Meksika Büyükelçisi Pablo Monroy'u istenmeyen kişi ilan etti.

Peru Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, Manroy'un Meksikalı üst düzey yetkililerinin Peru'daki siyasi durum hakkındaki açıklamaları nedeniyle istenmeyen kişi ilan edildiği belirtildi.

Peru'da muhalefet milletvekillerinden Maria del Carmen Alva da Meksika'yı "yolsuz bir lidere kucak açmakla" suçladı.

Castillo, kendisini azletmeye çalışan muhalefetin kontrolündeki Kongre'yi feshetme kararından sonra görevden alınmıştı.

Ancak Kongre bu karara direnerek oy çokluğuyla Castillo'yu görevden aldı.

Korumaları Castillo'nun Meksika Büyükelçiliği'ne sığınmasına engel oldu.

Castillo'nun görevden alınmasından birkaç saat sonra, yardımcısı Dina Boluarte Kongre tarafından devlet başkanı ilan edildi.

Boluarte dün erken seçim teklifi için Kongre'nin desteğini aldı. Nisan 2026'da yapılması gereken seçimler Nisan 2024'e alındı.

Genel seçim çağrısıyla gerçekleştirilen protesto eylemlerinde çatışma çıkarken Castillo'yu destekleyenler, devrik liderin salıverilmesi talebiyle gösteriler yapıyor.