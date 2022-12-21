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Peru, Meksika Büyükelçisi'nden 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedi/peru-meksika-buyukelcisi-nden-72-saat-icinde-ulkeyi-terk-etmesini-istedi-3549240
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