İHA

Peru Devlet Başkanı Dina Boluarte, ülkedeki protestoların sona erdirilmesi için kongreden erken seçim önerisini onaylamalarını talep etti.

Peru’da eski Devlet Başkanı Pedro Castillo’nun 7 Aralık'ta Kongre tarafından görevden alınmasının ardından başlayan protestolar sürerken, Peru Devlet Başkanı Dina Boluarte'den yeni açıklama geldi. Boluarte, ülkede 2026 yılında yapılması planlanan seçimleri Aralık 2023'e çekecek bir anayasa değişikliği önerisini onaylamak için yeterli oyu toplayamayan Kongre'yi eleştirerek, milletvekillerini kararı yeniden gözden geçirmeye çağırdı. Boluerte, istifa çağrılarına da karşı çıkarak böyle bir kararın sorunları çözmeyeceğini ve ülkeyi yalnızca daha da derin bir kaosa sürükleyeceğini söyledi.

PROTESTOLARDA 18 KİŞİ ÖLMÜŞ, İKİ BAKAN İSTİFA ETMİŞTİ

Geçtiğimiz çarşamba günü OHAL ilan edilmesine rağmen devam eden protestolarda şu ana kadar 18 kişi hayatını kaybetmiş, Eğitim Bakanı Patricia Correa ve Kültür Bakanı Jair Perez, yaşanan can kayıpları nedeniyle görevlerinden istifa ettiklerini duyurmuştu.

Eski Peru Devlet Başkanı Castillo, Kongreyi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararı almasının ardından Kongre tarafından 7 Aralık'ta görevinden alınmıştı. Castillo Meksika Büyükelçiliği’ne sığınmaya çalıştığı sırada gözaltına alınırken, yardımcısı Dina Boluarte ülkenin yeni cumhurbaşkanı olarak 8 Aralık'ta yemin etmişti. Castillo'nun cezaevine gönderilmesinin ardından patlak veren protestolar nedeniyle 14 Aralık'ta OHAL ilan edilmişti. İlk olarak 7 gün gözaltında tutulan Castillo'ya 16 Aralık'ta, kaçma riski olduğu göz önüne alınarak 18 ay önleyici hapis cezası verilmişti. Castillo'nun ardından yerine gelen Dina Boluarte, istifa etmesi için kendisini protesto eden göstericilere diyalog çağrısında bulunmuştu.

Protestocular erken seçim yapılmasını ve Castillo’nun serbest bırakılmasını istiyor.



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