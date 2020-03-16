16 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
BUENOS Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) "pandemi" ilan ettiği yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasına karşı Peru'da Ulusal Acil Durum ilan edildi.
Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Ulusun yaşamını olumsuz etkileyen koronavirüs nedeniyle ortaya çıkan ciddi durumlardan dolayı Bakanlar Kurulunda, ulusal acil durum ilan edilmesini kapsayan kararnameyi oy birliğiyle onayladık. 15 gün geçerli olacak bu önlem, halkımızın zorunlu olarak karantinada kalmasını kapsıyor." dedi.
Acil durumun geçerli olacağı süre zarfında gıda ve ilaç tedariğinin yapılacağını belirten Vizcarra, Peru Polisi ve Silahlı Kuvvetlerinin kamu hizmetlerinin garanti altına alınması için gerekli önlemleri alacağını söyledi.
Halkın yalnızca temel ihtiyaçları için kamuya açık alanları kullanabileceğini söyleyen Vizcarra, "Acil durum süresince özgürlük, kişisel güvenlik, evin dokunulmazlığı, toplanma ve ulusal topraklarda geçiş ilgili anayasal hakların kullanılması sınırlandırılmıştır." ifadesini kullandı.
Vizcarra, ülke sınırlarının kapatıldığını, hava, kara, deniz ve nehir yoluyla uluslararası yolcu taşımacılığının askıya alındığını ancak kargo ve ticari taşımacılığın durdurulmadığını sözlerine ekledi.
Acil durumun, temel ihtiyaçlara erişimi kısıtlamadığına dikkati çeken Vizcarra, alınan önlemlerin, eczane, banka ve temel ihtiyaçları karşılayan ticari kuruluşları kapsamayacağını vurguladı.
Nüfusu 32 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Peru'da Kovid-19 virüsü 71 kişide görüldü.
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