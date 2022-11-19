Latam Havayolları uçağı yerel saatle 15:30 sıralarında kalkış halindeyken itfaiye aracına çarptı.

Sosyal medyada yayınlanan bir görüntüde, alev alan uçağın durabilmek için büyük çaba harcadığı görülüyor.

Jorge Chávez Havalimanı’nda meydana gelen kazada uçakta ölen bulunmuyor.

Peru Sağlık Bakanı uçaktaki 20 yolcunun tedavi altında olduğunu söyledi. Yaralılardan ikisinin durumu ağır.

İtfaiye aracının uçak kalkış halindeyken neden piste girdiği bilinmiyor.

https://twitter.com/AlertaNews24/status/1593719034343821318?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1593719034343821318%7Ctwgr%5E3611d8f76a4035892bf04571f1df0697a717f9bf%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fnews%2Fworld-latin-america-63685564

Latam Havayolları yöneticisi Manuel Van Oordt, kaza ile ilgili yaptığı basın toplantısında uçağa kalkış izni verildiğini aktardı.

Oordt, “İtfaiye kamyonu neden oradaydı bilmiyoruz, yardım çağrısı yapmamıştık” dedi.

Kazada 31 yaşındaki bir itfaiyeci de ağır yaralandı.

Reuters haber ajansına göre, olayı soruşturan savcılık, “kasıtsız ölüme sebebiyet verme” suçlaması yapabilir.

Havalimanına inmesi gereken uçaklar Cuma günü yaşanan kaza sonrası Cumartesi öğleden sonrasına kadar başka alanlara yönlendirildi.