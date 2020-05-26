Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 173 kişi öldü

AA

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 173 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 3 bin 629'a çıktı, vaka sayısı ise 4 bin 20 artarak 123 bin 979'a ulaştı.

Ülkede salgının başlangıcından bu yana en fazla sayıda günlük ölüm kayda geçti.

Salgından iyileşenlerin sayısı da 49 bin 795'e yükseldi.

Öte yandan Devlet Başkanı Martin Vizcarra, basın açıklamasında, şu ana kadar 800 binden fazla kişiye test yaptıklarını belirterek kısa zamanda hedeflerinin 1 milyon kişiye ulaşmak olduğunu söyledi.

Peru'da 16 Mart'tan bu yana devam eden olağanüstü hal uygulaması, ölü ve vaka sayılarındaki artış nedeniyle Vizcarra tarafından 23 Mayıs'ta yapılan açıklamada 30 Haziran'a kadar uzatıldığı duyurulmuştu.

Peru'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.