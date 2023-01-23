Protestolar sürüyor: Ünlü turizm merkezi süresiz olarak kapatıldı

Peru'da geçen ay başlayan hükümet karşıtı protestolar sürerken, turizm bölgesi Machu Picchu'nun süresiz olarak kapatıldığı aktarıldı.
Kültür Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "turistlerin ve genel olarak nüfusun güvenliğini korumak için" ülkenin en ünlü turistik cazibe merkezinin yanı sıra bölgeye giden İnka Yolu'nun da kapatıldığı ifade edildi.
Turizm Bakanı Luis Fernando Helguero düzenlediği basın toplantısında, Machu Picchu'da mahsur kalan ve dışarı çıkamayan 300'den fazlasının yabancı turist, toplamda 417 turist olduğunu söyledi.
Protestolar başladığından bu yana turistler Machu Picchu'da ilk kez mahsur kalmıyor. Machu Picchu'nun bulunduğu Cusco, protestocularla kolluk kuvvetleri arasındaki en yoğun çatışmalardan bazılarına sahne oldu ve bu da turizm sektörü için önemli bir gelir kaybına yol açtı.
15. yüzyıla kadar uzanan ve genellikle dünyanın yeni yedi harikasından biri olarak anılan İnka Yolu'nun kapatılması, protestocuların başkente inmesiyle gerçekleşti.
PROTESTOLARDA CAN KAYBI 60'A YÜKSELDİ
Peru'da, Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin istifa etmesini ve erken seçime gidilmesini talep eden protestocular ile polis arasında çıkan çatışmalarda ölü sayısı 60'a yükseldi.
Başkent Lima başta olmak üzere birçok kentte sokaklara inen binlerce kişi güvenlik güçleriyle çatıştı. Puno şehrindeki eylemlerde 1 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle 11 Aralık'tan bu yana ölenlerin sayısı 60'a çıktı.
DİYALOG ÇAĞRISI
Cumhurbaşkanı Boluarte, göstericilere 10 Ocak'ta bir kez daha diyalog çağrısında bulunmuş, eylemlerin son bulmasını istemişti.
Protestocular, Boluarte'nin istifasını, erken seçimin ilan edilmesini ve gözaltında bulunan eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun serbest bırakılmasını istiyor.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.