Peru'da parlamentonun feshine neden olan ana muhalefet, seçimlerde eridi

AA

Nüfusu 32 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Peru'da feshedilen Kongre'nin 28 Temmuz 2021'e kadar görev yapacak yeni üyelerinin belirlendiği seçimlerde oyların yüzde 99'u sayıldı.

Peru'nun seçim otoritesi Ulusal Seçim Süreçleri Ofisinin (ONPE) paylaştığı verilere göre, Vizcarra'nın herhangi bir partiye destek vermediği seçimlerde, daha önce 6 partinin bulunduğu Kongre'ye en az 9 partinin girmesi kesinleşti.

Ülkede önceki gün yolsuzluktan yeniden tutuklanmasına karar verilen muhalif lider Keiko Fujimori'nin partisi Halk Gücü, seçimlerde ağır bir mağlubiyet aldı.

Vizcarra'nın Kongre'yi feshetmesine neden olan gerginliğin en büyük aktörü de olan sağcı Halk Gücü, 2016'da yüzde 36,34 oy alarak 73 sandalye elde ettiği Kongre'de son seçimlerde yüzde 7,24 oyla 6'ıncı parti konumuna geriledi.

Seçimlerde merkez sağ "Halk Hareketi" yüzde 10,31'le birinci, İsrailci Evanjelist parti "Peru Halk Tarım Cephesi" yüzde 8,26'yla ikinci, merkez sol "Yapabiliriz Peru" yüzde 8,07'yle üçüncü, muhafazakar liberal "Gelişim için İttifak" yüzde 8,05'le dördüncü, merkez sağ "Mor Parti" yüzde 7,40 oyla beşinci oldu.

Seçimlerde Kızılderili milliyetçisi "Peru için Birlik" yüzde 6,91'le yedinci, komünist sosyalist "Özgürlük, Adalet ve Hayat için Geniş Cephe" yüzde 6,22'yle sekizinci, Hristiyan demokrat "Demokratik Parti Biz Peruyuz" yüzde 6,07 oyla dokuzunculuğu elde etti.

Yüzde 4,77 oy alan önemli komünist sosyalist partilerden "Peru için Hep Birlikte" ise yüzde 5'lik baraja takılarak parlamentoya giremedi.

21 milyon 391 bin seçmenin bulunduğu ülkede seçimlere katılım yüzde 75 olarak gerçekleşti.

Kongre'deki dağılımın henüz resmen açıklanmadığı Peru'da, parti ve ittifakların sandalye dağılımlarının ise şöyle olması bekleniyor:

"Halk Hareketi: 25, Peru Halk Tarım Cephesi: 19, Yapabiliriz Peru: 18, Gelişim için İttifak: 17, Mor Parti: 12, Halk Gücü: 12, Peru için Birlik: 10, Özgürlük, Adalet ve Hayat için Geniş Cephe: 9, Demokratik Parti Biz Peruyuz: 8."

- Peru'da neler oldu?

Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra, hükümetin Anayasa Mahkemesinin üyelerinin belirlenme sürecini değiştirmek için sunduğu teklifi kabul etmesi için Kongre'ye çağrıda bulunmuş, aksi durumda Kongre'yi dağıtacağını söylemişti.

Yolsuzluk suçlamasıyla tutuklu yargılanan muhalif lider Keiko Fujimori taraftarı milletvekillerinin çoğunlukta olduğu Kongre ise 30 Eylül 2019’da hükümetin sunduğu bu teklifi oylamak yerine, Kongre Başkanı Pedro Olaechea'nın kuzeni Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea'yı Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçmişti.

Hükümete göre "oldukça tartışmalı geçen ve şeffaflığından şüphe edilen" oylama sonrası Vizcarra, Kongre'nin daha önce iki güvenoyunu reddettiğini de hatırlatarak yasama organını dağıtma ve ülkeyi 26 Ocak 2020'de seçime götürme kararı almıştı.

Anayasal kurallar çerçevesinde dağıtılan Kongre ise oturumuna devam ederek Vizcarra'yı geçici olarak görevden aldığını duyurmuş, Devlet Başkan Yardımcısı Araoz'u "Geçici Devlet Başkanı" atamıştı. Araoz, bu unvanla yemin etse de sonrasında hiçbir bürokratik, sivil ya da uluslararası destek bulamayıp istifa ettiğini açıklamıştı.