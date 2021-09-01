Peru'da otobüs uçuruma düştü

Peru basınında çıkan habere göre, ülkenin Huanuco kentinden başkent Lima'ya giden yolcu otobüsü, otoyolda şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 200 metre derinliğinde bir vadiye yuvarlandı.

Yetkililer, kazada en az 17 kişinin yaşamını yitirdiğini, 20 yolcunun da yaralandığını kaydetti.

Yaralılar, bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazadan yaralı kurtulanlar, şoförün uyuyakaldığını öne sürdü.