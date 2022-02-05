Peru'da küçük uçak düştü: 7 ölü

Peru'nun Ica bölgesindeki turizm kenti Nazca'yı ziyaretinin ardından Maria Reiche'deki havaalanına inmek isteyen küçük uçak düştü.

Peru Ulusal Polisi (PNP), uçağın havaalanı yakınındaki kırsal alana düştüğünü belirterek, kazada 5'i turist 7 kişinin öldüğünü kaydetti. AA'nın haberine göre; olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.