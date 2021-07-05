Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya Diğer

Peru'da Keiko Fujimori destekçileri çadırlı gösteri düzenledi

Peru'da Keiko Fujimori destekçileri, Adalet Sarayı önünde çadırlı gösteri düzenledi.

05.07.2021 - 09:33 | Güncelleme: ABONE OL
Peru'da Keiko Fujimori destekçileri çadırlı gösteri düzenledi
Peru'da Keiko Fujimori destekçilerinden gösteri
0:00 / 0:00
AA

Peru'da 6 Haziran'da yapılan devlet başkanlığı 2. tur seçimi sonrasında yaklaşık 200 bin oyun iptal edilmesi için Ulusal Seçim Jürisi (JNE) itiraz eden Popüler Güç Partisi adayı sağcı Keiko Fujimori'ye destek olmak için başkent Lima'daki Adalet Sarayı önünde çadırlı protesto gösterisi yapıldı.

Fujimori de adliye önüne gelerek siyasi parti taraftarları ile görüştü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Okyanusta devasa ateş topu
Okyanusta devasa ateş topu
Mini etekli poza Merve Dizdar sessiz kalmadı
Mini etekli poza Merve Dizdar sessiz kalmadı
Yıllara meydan okuyor!
Yıllara meydan okuyor!
Oğlunun skandal görüntüsü sonrası bakın ne dedi!
Oğlunun skandal görüntüsü sonrası bakın ne dedi!
Peru’nun sosyalist adayı, devlet başkanlığı seçimlerinde öne geçti
Peru’nun sosyalist adayı, devlet başkanlığı seçimlerinde öne geçti
Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak?
Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak?
Binanın 4. katında fayans arasından çıktı!
Binanın 4. katında fayans arasından çıktı!
Lise tercihleri ne zaman başlıyor?
Lise tercihleri ne zaman başlıyor?