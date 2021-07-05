Peru'da Keiko Fujimori destekçilerinden gösteri

AA

Peru'da 6 Haziran'da yapılan devlet başkanlığı 2. tur seçimi sonrasında yaklaşık 200 bin oyun iptal edilmesi için Ulusal Seçim Jürisi (JNE) itiraz eden Popüler Güç Partisi adayı sağcı Keiko Fujimori'ye destek olmak için başkent Lima'daki Adalet Sarayı önünde çadırlı protesto gösterisi yapıldı.

Fujimori de adliye önüne gelerek siyasi parti taraftarları ile görüştü.