Peru'da hükümet, süren protestolar nedeniyle Machu Picchu'yu süresiz olarak kapattı

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Peru’da hükümet ülkenin yeni devlet başkanına karşı devam eden protestolar nedeniyle ünlü turistik bölge Machu Picchu’yu süresiz olarak kapattı.

Hükümet bölgenin kapatılmasındaki gerekçeyi, turistleri ve vatadaşları korumak olarak açıkladı.

Alınan kararla birlikte Machu Picchu’ya giden İnka yürüyüş rotası da kapatıldı.

15’inci yüzyıldan kalma İnka kalıntılarında saatlerce mahsur kalan yüzlerce insansa daha sonra kurtarıldı.

Çok sayıda kişinin ölümüne neden olan şiddet olayları, Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo’nun devrilmesiyle birlikte başladı.

İddiaya göre protestocular tarafından bazı tren raylarının hasar görmesiyle birlikte, demiryolu seferleri Perşembe günü askıya alındı.

Turizm Bakanı Luis Fernando Helguero, Cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında, 418 kişinin bölgede mahsur kaldığını söyledi.

Cumartesi gece ise Bakanlık tarafından yapılan açıklamada 148 yabancı ve 270 Perulunun bölgeden güvenli bir şekilde trenler ve otobüsler aracılığıyla tahliye edildiğini duyuruldu.

Machu Picchu’da geçen ay da mahsur kalan yüzlerce turist uçaklarla bölgeden çıkarılmıştı.

And Dağları’nın tepesinde bulunan Machu Picchu, dünyanın yedi harikasından biri olarak gösteriliyor. Turistler için oldukça popüler olan bölge, her yıl milyonlarca turistin ziyaretine ev sahipliği yapıyor.

Pek çok ziyaretçi günlerce süren İnka yürüyüş rotasını takip ederek Machu Picchu’ya varıyor.

Peru Kültür Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, halihazırda antik kent için bilet almış ziyaretçilerin biletlerini protestoların bitiminden sonra bir ay içinde kullanabilecekleri ya da iade edebilecekleri belirtildi.

Ülkede protestocular yeni bir devlet başkanlığı seçimi yapılmasını ve yeni başkan Dina Boluarte’nin istifa etmesini talep ediyor. Ancak Boluarte şu ana kadar bu talepleri reddetti.

Protestocuların talepleri arasında, hapiste olan ve isyanı kışkırtmakla suçlanan solcu eski Devlet Başkanı Pedro Castillo’nun da serbest bırakılması var. Castillo suçlamaları reddediyor ve hâlâ Peru'nun meşru lideri olduğu konusunda ısrar ediyor.

Yetkililer Cumartesi günü bir polis karakolunun ateşe verildiği güneydeki Puno bölgesinde bir göstericinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

Peru kamu denetçisinin yayımladığı bir rapora göre, protestolarda en az 58 Perulu yaralandı.

Son olaylarda başkent Lima’da yollar kapatılırken polis güçleri, kendilerine taş atan göstericilere göz yaşartıcı gazlarla yanıt verdi.

Avrupa Birliği, Peru polisini “orantsızı güç” kullandığı gerekçesiyle kınadı. AB tarafından yapılan açıklamada, olayların sonlandırılmasına adına acil adımlar atılması çağrısında bulundu.

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