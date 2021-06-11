Peru'da devlet başkanlığı seçimini Castillo kazandı

AA

Ulusal Seçim Süreçleri Ofisinin (ONPE) en son yayımladığı verilere göre, 11 Nisan'daki 1. turda en çok oy alan 2 adayın yarıştığı seçimin 2. turunda Özgür Peru Partisi adayı solcu Castillo, 8 milyon 804 bin 439 oy alarak yüzde 50,19 ile seçimden birinci çıktı.

Oyların yüzde 100'ünün sayıldığı Peru'da kesin olmayan sonuçlara göre, Popüler Güç Partisi adayı sağcı Keiko Fujimori ise 8 milyon 735 bin 472 oy alarak yüzde 49,80 ile ikinci sırada yer alıyor.

ONPE'nin açıklanan ilk sonuçlarında, Fujimori, oyların yüzde 52,46'sını alarak ilk sırada ilerlerken, özellikle kırsal kesimlerde açılan sandıkların sisteme dahil edilmesiyle Castillo, az farkla da olsa rakibinin önüne geçmeyi başarmıştı.

Oy sayımının tamamlandığı ülkede resmi sonuçların ne zaman açıklanacağı henüz netlik kazanmazken, Castillo destekçileri zafer ilan ederek kutlamalara başladı.

Öte yandan Fujimori, seçimlerde hile olduğunu öne sürerek 86 sandıkta yaklaşık 200 bin oya itiraz edeceklerini duyurdu.

Castillo ise gün içinde yaptığı açıklamada, sakince ve barışçıl şekilde resmi sonuçların açıklanmasını bekleyeceklerini vurgulayarak, taraftarlarına provokasyona gelmemeleri çağrısında bulundu.

SEÇİMİ KAZANAN 28 TEMMUZ'DA İŞBAŞI YAPACAK

Ülkede 11 Nisan'da yapılan devlet başkanlığı 1. tur seçiminde sol partinin adayı Castillo, oyların yüzde 19,83'ünü alarak yarışı ilk sırada tamamlamış, sağcı aday Fujimori ise yüzde 13,37 ile ikinci sırada yer almıştı.

AA'nın haberine göre; seçimi kazanan aday Peru'nun bağımsızlığının 200. yıl dönümü olan 28 Temmuz'da, yeni hükümeti devralarak 2021-2026 dönemleri için görev yapacak.

BAŞKAN ADAYI FUJİMORİ HAKKINA GÖZALTI TALEBİ

Peru'da savcılık, devlet başkanlığı yarışında Popüler Güç Partisinin adayı sağcı Keiko Fujimori'nin hakkında, devam eden yolsuzluk suçlaması gerekçesiyle “önleyici gözaltı” talebinde bulundu.

Peru basınında çıkan habere göre, yolsuzlukla mücadele savcısı Jose Domingo Perez, Fujimori'nin hakkında, devam eden yolsuzluk soruşturması sürecinde uyması gereken bazı kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle ihtiyati gözaltı kararı çıkarılmasını istedi.

Savcılık kısa bir süre önce de Fujimori'ye yönelik, yolsuzluk ve kara para akla suçlamalarından 30 yıl hapis cezasına çarptırılması istemiyle dava açmıştı.

25 KASIM 2019'DA SERBEST BIRAKILMIŞTI

Anayasa Mahkemesi, hakkındaki yolsuzluk soruşturması kapsamında 16 ay tutuklu kalan Fujimori'nin 25 Kasım 2019'da serbest bırakılmasına hükmetmişti.

Mahkeme heyetinden yapılan açıklamada, Fujimori'nin serbest bırakılacağı fakat hakkındaki yolsuzluk soruşturmasının devam edeceği belirtilmişti.

Peru'da savcılık, Brezilyalı inşaat firması Odebrecht'in Latin Amerika ülkelerinde altyapı ihaleleri almak için yetkililere milyonlarca dolar rüşvet ödediğine dair iddiaların ortaya çıkmasının ardından Fujimori'nin 2011 ve 2016 seçim kampanyaları hakkında soruşturma başlatmıştı.

Ülkede 1990-2000 yıllarında devlet başkanlığı yapan Japon asıllı Alberto Fujimori'nin kızı Fujimori, her iki devlet başkanlığı seçimini az farkla kaybetmişti.