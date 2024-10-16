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        Haberler Dünya Peru'da cezaevinde çıkan yangında 5 mahkum öldü | Dış Haberler

        Peru'da cezaevinde çıkan yangında 5 mahkum öldü

        Güney Amerika ülkesi Peru'da bir cezaevinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 5 mahkum yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 20:09 Güncelleme: 16.10.2024 - 20:09
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        Peru'da cezaevinde yangın! 5 mahkum öldü
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        Ulusal Cezaevi Enstitüsünden yapılan açıklamada, Peru'nun Junin bölgesindeki Huancayo Cezaevi'nde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktığı bildirildi. Açıklamada, şu ana kadar 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 12 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

        Yerel basına göre, yangın cezaevinin ayakkabı atölyesinde başladı ve diğer bölümlere sıçradı.

        Yangının söndürülmesi için çok sayıda itfaiye aracı cezaevine sevk edilirken, ambulanslar yaralıları hastaneye taşıdı.

        Mahkum yakınları cezaevi önünde toplanarak yetkililerden bilgi talep etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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