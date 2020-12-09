Peru'da bir cezaevinin altından 200 metrelik tünel bulundu!

Peru Ulusal Polisi, San Juan de Lurigancho bölgesinde bulunan Miguel Castro-Castro Hapishanesini, bir eve bağlayan yaklaşık 200 metrelik bir tünel bulunduğunu bildirdi. Polisin olaya ilişkin açıklamasında, kazıların sabahın erken saatlerinde 4 ila 6 kişilik gruplar tarafından yapıldığı bilgisi aktarıldı.

Hapishanenin tünel ile bağlandığı evin, yaklaşık 1 buçuk yıl önce Kolombiya uyruklu bir kişi tarafından kiralandığı tespit edildi. İlk incelemelere göre, tünel kaçışın gerçekleşeceği yerden cezaevinin içinde bulunan restoran bölgesine doğru kazıldığı açıklandı.

200 METRE UZUNLUĞUNDA, 6-8 METRE DERİNLİĞİNDE

General César Cervantes’in konuya ilişkin yaptığı açıklamada, tünel uyuşturucu kaçakçılığı ile bağlantılı bazı mahkumların kaçmasını kolaylaştırmak için yapıldı.

Cervantes açıklamasında, “Tünelin temelde yabancı uyruklu olmak üzere yasadışı uyuşturucu kaçakçılığı suçu ile bağlantılı mahkumların olası kaçışları için yapıldığını düşünüyoruz” dedi. Yaklaşık 180-200 metre uzunluğundaki tünelin tamamını dolaştığını açıklayan Cervantes, “Tünelin izlediği rotayı onaylamak için bir ekskavatör kullanmak zorunda kaldık” dedi.

General Jorge Cayas da tünelin 6 ila 8 metre derinlikte olduğunu açıklayarak, yetkililerin istihbarat biriminin rehberliğindeki çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.