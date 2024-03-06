Peru'da Başbakan Otarola, hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle istifa etti

Peru'da Başbakan Alberto Otarola, hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Otarola, basına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Dina Boluarte ile görüşmesinin ardından başbakanlık görevinden istifa ettiğini belirtti.

"TÜM SORUŞTURMALARA AÇIĞIM"

Peru'nun eski Cumhurbaşkanı Martin Vizcarra'yı suçlayan Otorala, "Hükümeti rahatlatmak için bu kararı aldım. Tüm soruşturmalara açığım ve bütün bunların arkasında Bay Martin Vizcarra'nın olduğundan hiç şüphem yok." ifadesini kullandı.

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Kendisine yönelik yolsuzluk iddialarını "hiçbir şekilde" kabul etmediğini vurgulayan Otarola, "Hayatım ve profesyonel kariyerim boyunca ahlakı, etiği ve hukukun üstünlüğüne daima inandım." değerlendirmesinde bulundu.