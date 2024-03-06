Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Peru'da Başbakan Otarola, hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle istifa etti

        Peru'da Başbakan Otarola, hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle istifa etti

        Peru Başbakanı Alberto Otarola, görevini kötüye kullanarak devlet ihaleleri verdiğinin ileri sürülmesi ve ses kayıtlarının basına yansıması üzerine dün akşam istifa ettiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 14:23 Güncelleme: 06.03.2024 - 14:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Peru Başbakanı yolsuzluk nedeniyle istifa etti
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Peru'da Başbakan Alberto Otarola, hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurdu.

        Otarola, basına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Dina Boluarte ile görüşmesinin ardından başbakanlık görevinden istifa ettiğini belirtti.

        "TÜM SORUŞTURMALARA AÇIĞIM"

        Peru'nun eski Cumhurbaşkanı Martin Vizcarra'yı suçlayan Otorala, "Hükümeti rahatlatmak için bu kararı aldım. Tüm soruşturmalara açığım ve bütün bunların arkasında Bay Martin Vizcarra'nın olduğundan hiç şüphem yok." ifadesini kullandı.

        REKLAM

        Kendisine yönelik yolsuzluk iddialarını "hiçbir şekilde" kabul etmediğini vurgulayan Otarola, "Hayatım ve profesyonel kariyerim boyunca ahlakı, etiği ve hukukun üstünlüğüne daima inandım." değerlendirmesinde bulundu.

        ESKİ EŞİYLE YAPTIĞI TELEFON GÖRÜŞMESİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

        Otarola'nın eski eşi ile yaptığı telefon görüşmesinin, ses kayıtlarının ortaya çıkması üzerine harekete geçen savcılık, başbakan hakkında yolsuzluk iddiasıyla ön soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

        Peru basınına göre, Otarola, devletle yapılan usulsüz bir sözleşmede eski iş ortağına kolaylık sağlamakla da suçlanıyor.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Alberto Otarola
        #peru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        5G için hedef 2026
        5G için hedef 2026
        23 yıl önce öldürülmüştü! Hande Çinkitaş davasında yeni gelişme!
        23 yıl önce öldürülmüştü! Hande Çinkitaş davasında yeni gelişme!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        Carlo Ancelotti'ye hapis şoku!
        Carlo Ancelotti'ye hapis şoku!
        Yanlışlıkla evi arandı, milyon dolarlık tazminat kazandı
        Yanlışlıkla evi arandı, milyon dolarlık tazminat kazandı
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        Dink'in tetikçisi Ogün Samast Yasin Hayal'i suçladı!
        Dink'in tetikçisi Ogün Samast Yasin Hayal'i suçladı!
        Asansör pozu aşkına
        Asansör pozu aşkına
        Öğrenci yurdunda 10 çocuğa taciz ve istismar! İstenen ceza belli oldu!
        Öğrenci yurdunda 10 çocuğa taciz ve istismar! İstenen ceza belli oldu!
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        1 daireye 27 yatak koyup göçmenlere kiralamıştı! Dahası da varmış!
        1 daireye 27 yatak koyup göçmenlere kiralamıştı! Dahası da varmış!
        Binlerce genç boşuna mı okuyor?
        Binlerce genç boşuna mı okuyor?
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        Mısır'a kaçmışlardı! Yakalama kararı
        Mısır'a kaçmışlardı! Yakalama kararı
        MH370'in kaybolmasının 10. yılında yeni gelişme
        MH370'in kaybolmasının 10. yılında yeni gelişme
        Dünya rekorunu kırmaya hazırlanıyor
        Dünya rekorunu kırmaya hazırlanıyor
        ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor
        ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor
        Yeni gelişme: Hindistan'da kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulunmuştu!
        Yeni gelişme: Hindistan'da kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulunmuştu!
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın
        Habertürk Anasayfa