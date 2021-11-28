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Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Peru’nun kuzeyinde 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Deprem ülkenin kuzeyinde bulunan Barranca kentine 45 kilometre uzaklıkta meydana geldi. Depremin derinliğinin 80 km olduğu ifade edildi.

Depremden sonra tsunami tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadığı bildirildi.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Peru, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Peru'da, 15 Ağustos 2007'de meydana gelen 7,9 büyüklüğündeki depremde 595 kişi hayatını kaybetmişti.