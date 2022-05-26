Peru'da 7,2 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 7,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Peru'nun güneyindeki Azangaro'nun 13 kilometre kuzeybatısı olduğunu duyurdu.

Depremin, yerin 217 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.

Can veya mal kaybına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.