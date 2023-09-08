Perspektifin tüm gerçeği değiştirebileceğini anlatan en iyi 20 fotoğraf
Bir anı ölümsüzleştirmek için çektiğimiz fotoğraflarda, küçük bir perspektif hatası her şeyi değiştirebilir. İşte, anlamak için biraz süreye ihtiyacınızın olacağı 20 ilginç fotoğraf...
- 1
Bu aslında bir tablo.
- 2
"Dev kurbağa."
- 3
"Selamlar."
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- 4
"Devasa Güneş."
- 5
"İlk bakışta bunun kesinlikle bir sümüklü böcek olduğunu düşünmüştüm."
- 6
"Küçük helikopter elektrik hattının üzerinde duruyor."
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- 7
"Kızım ve ben neredeyse bu aynaya doğru yürüyorduk."
- 8
"Vinç üzerinde uçak."
- 9
"Yansıyan ışıklar uzaylı istilasına benziyor."
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- 10
"Köpüren kahveye tavan ışıklarının yansıması."
- 11
"Ufukta helyumlu sevkiyat."
- 12
"Siyam ikizleri futbol oynuyor."
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- 13
"Küçük Micheal Jordan'ın scooter üzerinde geriye doğru yolculuğu."
- 14
"Kayaların istiflenmesi."
- 15
"Dev martı."
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- 16
"Bu konteyner gemisi dün Galler kıyısı açıklarında havada süzülüyor."
- 17
"Minik vuruş kolu."
- 18
"Bunlar onun bacakları değil!"
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- 19
Ortada aslında bir ayna var!
- 20
"Gerçekten kafam karıştı."
Kaynak: Reddit