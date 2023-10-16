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        Haberler Yaşam Perspektif yüzünden kafa karıştıran fotoğrafları anlamak için iki kez bakmanız gerekiyor

        Perspektif yüzünden kafa karıştıran fotoğrafları anlamanız iki kez bakmanız gerekiyor

        Perspektif, fotoğrafın gerçekliğini belirleyen bir unsurdur. İlginç bir açı ile çekilen fotoğraflarda tüm gerçekler baştan yaratılabilir ve ortaya bilim kurgu tadında kareler çıkarılabilir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2023 - 09:57 Güncelleme: 16.10.2023 - 09:57
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        • 1

          "O gölgede bir sorun var."

        • 2

          "Bu tek bir resim."

        • 3

          "Ayaklı çanta."

        • 4

          "Uçan sandalyeler."

        • 5

          "Köpek gören tek kişi ben miyim?"

        • 6

          "Arkadaşımın kedisinin bu resmi."

        • 7

          "Sırtında büyük bir kaya taşıyan köpek."

        • 8

          "Rock konserinin tadını çıkaran kedi."

        • 9

          "Bebek bir yerlere gidiyor."

        • 10

          "Bulut okyanusa benziyor."

        • 11

          "Kimse kedinin ne içtiğini bilmiyor."

        • 12

          "Ayı battaniyesine sarılan köpek."

          Kaynak: Reddit

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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